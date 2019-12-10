«زايد للإسكان» يعفي 188 مواطناً معسراً من 71.1 مليون درهم

دبي (وام) أكد معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قرار إعفاء المتعسرين من المتوفين أو المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم شهرياً من سداد المبالغ المتبقية من قروض الدعم السكني يأتي انطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لقيادة دولة الإمارات بضرورة الاهتمام بالمواطنين وخاصة الأسر ذات الداخل المحدود وتحقيق الاستقرار الأسري والسكني لهم.

وقال معاليه: إن إجمالي قرارات الإعفاء والتي بلغت 188 قراراً بقيمة إجمالية تجاوزت 71.1 مليون درهم تضمنت 54 مليون درهم إعفاء عن 145 من المواطنين المتوفين بواقع صرف كامل مبلغ المساعدات السكنية لـ 135 متوفياً بقيمة 50.6 مليون درهم و10 حالات تم صرف جزء كبير من القرض بقيمة 3.3 مليون درهم.

وأضاف معاليه: أن القرارات تضمنت أيضاً إعفاء 43 مواطناً من المتعسرين نتيجة انخفاض الدخل الشهري لأقل من 15 ألف درهم والذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 17.2 مليون، مشيراً إلى أن قرار الإعفاءات جاء استكمالاً لقرار رفع قيمة سقف الراتب لمستحقي الدعم السكني إلى 15 ألف درهم ورفع قيمة القروض في الأحياء السكنية من 800 ألف درهم إلى مليون و200 ألف درهم.

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