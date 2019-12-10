احتفالات في الشارقة تستقطب 170 ألف زائر

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني فعالياتها في الثالث من ديسمبر الجاري، احتفاءً باليوم الوطني 48 للدولة، واستقطبت الفعاليات التي تجاوز عددها 200 فعالية توزعت على 6 مدن، أكثر من 170 ألف زائر.

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني، يمثل اليوم الوطني مناسبة لتجديد العهد والولاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولقيادتنا الحكيمة، التي تستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات، وتزيد من تميز الدولة وريادتها عالمياً من خلال التقدم، والاستقرار، والسعادة التي توفرها لشعب الإمارات.

وأضاف المدفع: إن هذه الاحتفالات تمثل فخر أبناء الإمارات بالروح الوطنية والثقة بالمستقبل المشرق الذي يرتقي بكافة المجالات.

شهدت مدينة الشارقة 3 فعاليات رئيسية، هي: فعاليات منتزه الشارقة الوطني، وأوبريت أنشودة وطن على مسرح المجاز، وفعالية الثاني من ديسمبر، على مسرح جزيرة العلَم فيما شهدت شواطئ خورفكان تشكيلة متنوعة من الأنشطة والفعاليات احتفالاً باليوم الوطني، وجاء برنامج الحفل حافلاً بالعديد من الفقرات الفنية والفولكلورية الجاذبة. ولاقت فعاليات مدينة كلباء في حديقة الشاطئ على كورنيش المدينة تفاعلاً حيوياً كبيراً من قبل الجمهور. وتميزت احتفالات مدينة دبا الحصن في جزيرة الحصن بحضور كبير جاء ليعبر عن الولاء والانتماء للوطن وللقيادة الرشيدة. وشهدت مدينة الذيد مسيرة شعبية على شارع الذيد الرئيسي، تعبيراً عن الولاء والانتماء، واحتفاءً بأعراس الوطن. كما شهدت الحمرية احتفالات اليوم الوطني في القرية التراثية.