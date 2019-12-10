4 دورات تدريبية لتأهيل موظفي الحكومة في التميّز والابتكار والنخبة

دبي (الاتحاد)

أطلق برنامج دبي للتميز للحكومي عدداً من البرامج والدورات التدريبية في إطار التحضير للدورة التقييمية 2020، وذلك ضمن جهوده لتعزيز دوره كأداة قوية لترسيخ التميّز في العمل الحكومي وضمان التركيز على المخرجات وتحقيق الكفاءة والفعالية في العمل الحكومي.

وأعلن البرنامج عن انطلاق 4 دورات وبرامج تدريبية ضمن مركز المعرفة والابتكار هي سفراء التميز الحكومي، وخبراء التميز الحكومي، وثقافة الابتكار، ونخبة التميز الحكومي، والتي تستهدف في مجملها إلى الارتقاء بمنظومة العمل الحكومي إلى مستويات ريادية غير مسبوقة من التميز، بما يواكب رؤية دبي للمستقبل، ويجسّد تطلعات الإمارة لمفهوم وأساليب العمل الحكومي.

وأكد الدكتور هزاع خلفان النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز، أن تطلعات الإمارة بشأن العمل الحكومي تتطلب تبني منهجيات عمل تعتمد على الابتكار وتواكب احتياجات المستقبل، مشيراً إلى أن الدورات والبرامج التدريبية التي يطلقها البرنامج تهدف في المقام الأول إلى مساعدة الجهات الحكومية في دبي على تحقيق الريادة المؤسسية العالمية، وبما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتوجيهات المتواصلة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.