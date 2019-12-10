محمد بن زايد: «القيم الإنسانية» أساس رؤيتنا.. وحريصون على دعم التسامح

العين (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر المقام في مدينة العين، المشاركين في أعمال «المنتدى السنوي السادس لتعزيز السلم في المجتمعات المسلمة».

ورحب سموه بضيوف الدولة المشاركين في المنتدى، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في إيجاد سبل فاعلة لإرساء قيم التسامح والتعايش والتعاون على الخير بين البشر على اختلاف أعراقهم وأديانهم.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن رؤية دولة الإمارات ونهجها يقوم على إعلاء القيم الإنسانية؛ لذلك تحرص على دعم أي مبادرة أو جهد يهدف إلى ترسيخ الوعي بأهمية التسامح والتعايش والسلام والوئام الذي لا غنى عنه في تحقيق الأمن والاستقرار الذي تنشده المجتمعات لأفرادها، مشيراً سموه إلى أن نشر القيم المشتركة وإحياءها تقتضيهما المصالح الإنسانية.

من جانبهم، أشاد المشاركون في المنتدى بجهود دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومبادراتها الإنسانية العالمية الهادفة إلى تحقيق السلام والتعايش ونشر قيم التسامح والتآلف بين البشر، مثمنين مبادرتها المتميزة بتسمية 2019 عاماً للتسامح في إطار سعيها لتعزيز مفهوم التسامح والتعايش في مجتمعها، داعين الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار على دولة الإمارات العربية المتحدة أرض التسامح والأخوة الإنسانية. حضر مجلس قصر المقام، سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح.