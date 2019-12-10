أبوظبي (الاتحاد) أشاد منير أديب الخبير في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، بتجربة الإمارات في مواجهة التنظيمات المتطرفة وفي مقدمتها جماعة «الإخوان»، مطالباً المجتمع الدولي بالاستفادة من هذه التجربة المميزة والبناء عليها ومحاولة تعميمها بما يُناسب بقية المجتمعات، وإدراك ماهية تلك التنظيمات ومواجهتها عبر مواجهة الجماعة الأم وهي جماعة «الإخوان».

جاء ذلك في محاضرته بمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، بحضور سعادة الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام المركز، ولفيف من الإعلاميين والمثقفين.

وركز أديب على المخاطر التي تمثلها جماعات العنف والتطرف الموجودة في منطقتنا العربية على أوطاننا؛ وما تمثله من تهديد حقيقي للأمن القومي، بوصفها مخاطر تتجاوز مجرد رؤية هذه التنظيمات للوطن، محذراً من أن خطرها لا يقتصر على فكر وأمن الأوطان سواء العسكري أو القومي فقط، بل يتعدّى ذلك إلى العقيدة الإسلامية التي أساءت إليها هذه التنظيمات.

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كانت هذه تفاصيل خبر خلال محاضرة بـ«مركز الدراسات».. دعوة للاستفادة من تجربة الإمارات في مواجهة التطرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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