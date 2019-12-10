حاكم الشارقة يفتتح مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري

الشارقة (الاتحاد)

افتتح صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة.

وبعد قص شريط الافتتاح إيذاناً بافتتاح المركز، تجول سموه في أروقة المركز بدءاً من قسم العلاج الطبيعي الذي يوفر قسمين منفصلين للرجال والنساء. وتعرف سموه على ما تضمه الصالة الرياضية من أجهزة وأدوات، بالإضافة إلى أهم الطرق المستخدمة في التأهيل والعلاج الطبيعي.

واطلع سموه على قسم العيادات الذي يضم مكاتب الأطباء والغرف العلاجية، بالإضافة إلى غرف عمليات اليوم الواحد التي تجرى فيها العمليات البسيطة وإخضاع المريض إلى فترة استراحة وإفاقة لساعات بسيطة.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة بعد ذلك على عرض حول أهم العمليات الدقيقة التي يتخصص بها مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات الطبية والتي تسهم في تخفيف الآلام والآثار الجانبية على المرضى، حيث يستخدم المركز وبهدف تعزيز علاجات العمود الفقري والمفاصل تقنية العمليات الجراحية بواسطة المنظار لجراحات العمود الفقري لضمان فتحات جراحية أقل من 1 سم، مما يقلل من مدة البقاء في المستشفى والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل سريع، بالإضافة إلى إدخال جهاز مزود بالروبوتات العاملة على الذكاء الاصطناعي لإجراء العلاج الطبيعي.

كما تشمل قائمة الأجهزة الحديثة المتاحة في مركز هيمشان لجراحة العمود الفقري والمفاصل بمستشفى الجامعة بالشارقة تقنية «انتالجيك تراك» بالروبوتات، وهي الأكثر تقدماً في أجهزة ضغط العمود الفقري والمزودة بنظام تحديد العمود الفقري بعشر طرق. وجهاز هوبور 360 الذي يعمل على تحليل مرونة المرضى، وحركتهم، وتوازنهم، ويقدم استراتيجيات للتحسين، وتقنية العلاج بالتبريد، والعلاج بالصدمات الكهربائية لتخفيف الألم وتسريع الشفاء.

حضر حفل الافتتاح الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، والدكتور عبدالعزيز بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس أمناء مستشفى الجامعة بالشارقة، والدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، والدكتور علي عبيد آل علي الرئيس التنفيذي لمستشفى الجامعة بالشارقة، والدكتور لي لي سو تشان رئيس مستشفى هيمتشان الكوري، والدكتور بارك هي يونغ نائب رئيس مؤسسة سانجون الطبية، وكبار مسؤولي المستشفى والجهات الصحية.