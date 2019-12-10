عمار النعيمي: تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الطبي

عجمان (وام)

افتتح سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، رسمياً، أمس، مستشفى ثومبي الجامعي الذي يعد أحدث مستشفى أكاديمي تحت مظلة مجموعة ثومبي وضمن مجمع «ثومبي ميد سيتي» في عجمان، وكمركز إقليمي للتعليم الطبي المستقبلي وأكبر منشأة متطورة في المنطقة يضم 350 سريراً مع مرافق للعناية المركزة ووحدة للرعاية وإعادة التأهيل طويل الأمد تضم 100 سرير وحديقة علاجية فريدة من نوعها وتقنيات مبتكرة للرعاية الصحية، بما فيها صيدلية آلية، ويقدم خدمات الرعاية الصحية والبحوث بتكلفة إجمالية تجاوزت مليار درهم.

حضر حفل الافتتاح، معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان حاكم عجمان، وعبدالله أمين الشرفاء، المستشار بديوان الحاكم، وحمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية، ويوسف النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في المؤسسات والهيئات الطبية والهيئة الإدارية والطبية بالمستشفى.

وقال سموه: «إن إمارة عجمان تترجم رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في ذلك من خلال تشجيع رواد الأعمال والقطاع الخاص على الاستثمار في التعليم الأكاديمي الطبي، وإن وجود مثل هذه المستشفيات الرائدة في هذا المجال يدل على المساهمة الكبيرة من قبل القطاع الخاص على تأسيس مجمعات ومراكز صحية عالية المستوى والجودة».

وثمن سموه جهود القائمين في مجمع ثومبي الطبي، ودورهم الكبير في تأسيس مجموعة مستشفيات متخصصة ومراكز صحية في مختلف إمارات الدولة، تخدم المواطنين والمقيمين.

وتفقد سموه ومرافقوه والحضور، يرافقهم الدكتور محيي الدين ثومبي، مؤسس ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية، والقائمون والمسؤولون، أقسام وأجنحة مستشفى «ثومبي الأكاديمي» الذي يضم كل التخصصات، ويقدم خدمات متطورة باستخدام أجهزة حديثة.

واطلع سموه على الأقسام الأخرى التي تضم طابقاً مخصصاً لبرنامج الأم والطفل.

واستمع سموه ومرافقوه إلى طريقة استقبال المرضى السياح ضمن قسم خاص للسياحة الطبية، وكرم سموه المؤسسات والهيئات المتعاونة مع مجموعة ثومبي، وهي هيئة الهلال الأحمر الإماراتي فرع عجمان، وهيئة الأعمال الخيرية وجمعية الشارقة الخيرية ومؤسسة حميد بن راشد النعيمي الخيرية وجمعية دبي الخيرية.