الإمارات تستضيف اجتماعات الدورة السابعة لوزراء صحة «التعاون الإسلامي»

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

تستضيف دولة الإمارات متمثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لدول منظمة التعاون الإسلامي في الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر الجاري بأبوظبي، وذلك لمناقشة التحديات الصحية في دول المنظمة والعمل على مواجهتها.

وينعقد المؤتمر تحت عنوان «جودة الحياة» بحضور معالي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ومعالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة رئيس الدورة السادسة ممثل المملكة العربية السعودية، والدكتور تيدروس غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، ومعالي وزراء الصحة وممثلين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وممثلي منظمات دولية. وأعلن الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع في إحاطة إعلامية عقدها ظهر أمس في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي، أن انعقاد الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة يأتي في إطار ترسيخ التعاون بين الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي على جميع الأصعدة ومنها الصحة.

وأوضح أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، تؤدي دوراً محورياً في دعم السياسات والخطط الاستراتيجية للمنظمة، ولاسيما برنامج العمل الاستراتيجي في مجال الصحة للفترة 2014-2023، لافتاً إلى أن الإمارات تشارك الدول الأعضاء، بجهود مواجهة التحديات الصحية، انطلاقاً من إيمانها بمحورية التوافق الإسلامي، مشيداً بجهود منظمة التعاون الإسلامي في مجال تعزيز الجهود المشتركة في المجال الصحي.

وردا على سؤال لـ«الاتحاد» عن المشروعات التي يمكن أن تناقشها دولة الإمارات في إطار دعم الرعاية الصحية بدول التعاون الإسلامي، قال الدكتور حسين الرند: «إنه سيتم تسليط الضوء على جهود القيادة الرشيدة للدولة والسياسات الصحية التي يتم اتباعها والتي أدت لخلو الإمارات من مرض شلل الأطفال، وكذلك سيتم خلال جلسات المؤتمر استعراض مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للقضاء على شلل الأطفال في أفغانستان وباكستان وكذلك الوقاية من الأمراض وبرنامج التحصين الوطني لدولة الإمارات للوقاية من الأمراض السارية والخطة الوطنية للقضاء على الأمراض غير السارية مثل الضغط والسرطان والسمنة».