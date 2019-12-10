خطة لمواجهة جرائم الأموال والمجوهرات

تحرير الأمير (دبي)

كشف قائد عام شرطة دبي، اللواء عبد الله خليفة المري عن خطة استراتيجية ذكية شاملة من شأنها القضاء على بعض الجرائم والوصول إلى صفر جريمة تتصدرها سرقة مركبات نقل الأموال، ومحال الصرافة والمجوهرات وغيرها استناداً على الذكاء الاصطناعي وتجارب ممارسات عالمية ناجحة وكوادر شرطية مسلحة بالعلم والخبرة.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي للحد من الجريمة، الذي حضره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والذي تابع سموه فيه فيديو عن أبرز منجزات شرطة دبي في الحد من الجريمة، معلقاً سموه بأن الفيديو ينقل الحقيقة بوضوح وواقعية ويعكس التحديات التي تواجه رجال الأمن.

شارك بالمؤتمر نخبة من قادة الشرطة على مستوى العالم والشرطة الدولية «الإنتربول» وقادة الشرطة الأوروبية «اليوروبول» والجمعية الدولية لقادة الشرطة، إلى جانب قيادات شرطية على مستوى وزارة الداخلية في الدولة، ونحو 50 متحدثاً رئيسياً من 45 دولة في العالم.

ويستمر المؤتمر المقام بتنظيم من القيادة العامة لشرطة دبي، بالتعاون مع «جريت مايندز» للمؤتمرات والمعارض، على مدار يومين في فندق انتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي لمناقشة تطوير المعايير العالمية للحد من معدل الجريمة.

وفي الجلسة الرئيسية تحدث ريتشارد فان هويدونك، معاصر ومستشرف للجريمة والتكنولوجيا، عن مستقبل الجريمة السيبرانية والإرهاب، مؤكدا أهمية التوجه للذكاء الاصطناعي والابتكار في مواجهة الجريمة وعرض تجربته في زراعة شريحة ذكية في جسده مما جعله مرتبطا بإنترنت الأشياء، ودعا لضرورة التكيف مع التهديدات المعاصرة لتعزيز استراتيجيات مكافحة الإرهاب، منوها أن استخدام التكنولوجيا لإغلاق الاتصال الرقمي بين الإرهابيين أحد السبل لمواجهة أعمالهم الإجرامية.

بدوره حذر مارك غودمان، المتخصص في الأمن العالمي من استخدام المجرمين حاليا للطائرات من دون طيار والاتصالات والهواتف الذكية، مؤكداً أهمية أن يسبقهم رجال الأمن بخطوة في ظل تطويرهم لأدواتهم الإجرامية وتسخيرهم للتكنولوجيا المتقدمة، لافتاً إلى أن 2 مليار دولار حجم الخسائر التي تتكبدها الحكومات سنوياً على مستوى العالم جراء عمليات الاختراقات والجرائم.

المعرض المصاحب

أكدت خلود عبد الله من إدارة أمن المطارات، إحدى الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمؤتمر وجود 3000 مفتش في جميع مطارات دبي، من بينهم 50% نساء، يتم إخضاعهم إلى دورات تدريبية مستمرة، بهدف الحفاظ على مستواهم في العمل والأداء، وذلك عبر 1200 حقيبة تدريبية تتضمن المواد الممنوعة.

وكشف كولينز ستيفن عن طائرات فايكننج متعددة الخدمات، وتضم 29 خدمة عسكرية ومدنية لنقل المرضى والمعدات والمسافرين والبحث والإنقاذ وغيرها، منوها بوجود 5 في دبي تستخدمها بسكاي دايف، و14 في سلاح جو أبوظبي.