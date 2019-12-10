الامارات | متحدثون في «سباق القوة»: إيران مطالبة بطرح مبادرات إيجابية

شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثون في «سباق القوة»: إيران مطالبة بطرح مبادرات إيجابية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد متحدثون في جلسة عقدت في إطار المنتدى الاستراتيجي العربي حول سباق القوة والتأثير في المنطقة خلال العقد المقبل، ضرورة أن تطرح إيران مبادرات تتسم بالإيجابية، ويعاني الملايين في المنطقة مشكلات بسبب الحروب، الأمر الذي سيكون له دور في ظهور التطرف.

وطالب مؤسس ورئيس مركز الخليج للأبحاث، عبدالعزيز بن صقر، الدول الأجنبية بعدم التدخل في الشؤون العربية، مشيراً الى أن الدول العربية يمكنها حل مشكلتها في ما بينها.

وأكد خلال مشاركته في الجلسة ضرورة أن تطرح إيران مبادرات تتسم بالإيجابية، تتضمن التخلي عن محاولات امتلاك الأسلحة النووية، والابتعاد عن إثارة المشكلات. وأضاف أن السعودية تقف في موقف دفاعي عن النفس، خصوصاً في اليمن، مؤكداً أنها ستفعل ما بوسعها لحماية مصالح المنطقة.

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من جانبه، تحدث الخبير في الشؤون الإيرانية، وزميل مؤسسة كارنيغي للسلام، كريم سجادبور عن محددات تتعلق بمستقبل المنطقة خلال العقد المقبل، أولها تحول إيران من دولة سلطوية دينية، إلى دولة أوتوقراطية عسكرية، ويحكمها حالياً الحرس الثوري، وليس السلطة الدينية، وثانيها بروز الهوية بين الشيعة العرب، الذين باتوا أكثر رفضاً للتدخل الإيراني في شؤونهم، كما في العراق.

وأضاف أننا نعيش في منطقة يعاني الملايين فيها مشكلات بسبب الحروب، الأمر الذي سيكون له دور في ظهور التطرف، مشيراً الى أن دول المنطقة ينظرون لأميركا من منظور الشريك، وليس من منظور القوة العسكرية، إذ تفضل قيادات المنطقة عقد شراكات معها أكثر من الصين وروسيا.

واعتبرت المستشارة في المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية، إلينا سوب نينا، أن روسيا كانت بحاجة للعودة إلى منطقة الشرق الأوسط، التي تقع في صميم الممرات التجارية لروسيا وأوروبا والصين، ومن ثم هناك حاجة لأن تكون أكثر أمناً.