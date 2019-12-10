الامارات | «صحة دبي» تؤسس مبنى لـ127 عيادة تخصصية

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» تؤسس مبنى لـ127 عيادة تخصصية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الصحة في دبي، عن تأسيس مبنى متكامل الخدمات للعيادات الخارجية في مستشفى دبي، يسع 127 عيادة خارجية تخصصية، بإسهام مالي قدره 25 مليون درهم، مقدم من مصرف الإمارات الإسلامي، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تصل القدرة الاستيعابية لهذه العيادات إلى 254 مريضاً لكل ساعة، وذلك ضمن أعمال التوسعات التي تجريها الهيئة، والتطوير المتواصل لتلبية الطلب المتنامي على خدمات منشآتها الطبية، في وقت وصل فيه عدد المراجعين للعيادات الخارجية لمستشفيات الهيئة ومراكز الصحة الأولية التابعة لها لأكثر من مليونين و172 ألف مراجع عام 2018، بينهم 360 ألفاً راجعوا عيادات مستشفى دبي.

جاء ذلك ضمن المؤتمر الصحافي الذي نظمته الهيئة في مقر إدارتها، أمس، بمناسبة توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع مصرف الإمارات الإسلامي.

حضر توقيع الاتفاقية المدير العام لهيئة الصحة في دبي حميد محمد القطامي، ورئيس مجلس إدارة المصرف هشام عبدالله القاسم، وقد وقع عن الهيئة المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي المشترك أحمد النعيمي، وعن مصرف الإمارات الإسلامي الرئيس التنفيذي للمصرف صلاح محمد أمين عبدالله.

وأكد القطامي أن الدعم السخي من مصرف الإمارات الإسلامي، يكفل إنجاز المشروع في موعده، ووفق المستوى الرفيع للعيادات الخارجية، الذي تأمله الهيئة، لتوفير المزيد من الخدمات للمتعاملين.

وأشار إلى الطلب المتنامي على الخدمات الطبية التي توفرها الهيئة للمراجعين من داخل الدولة وخارجها، وهو ما يظهر ثقة المتعاملين في كفاءة الأطباء وإمكانات المستشفيات، ويدعو إلى إنجاز المزيد من أعمال التوسعات والتطوير.

وقال رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات الإسلامي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «يسعدنا تقديم هذه المساهمة إلى هيئة الصحة في دبي، دعماً لجهودها في توسيع مرافق مستشفى دبي، وتقديم أجود مستويات الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع. وتأتي هذه المساهمة تماشياً مع أهدافنا بدعم القضايا الخيرية عبر صندوق الإمارات الإسلامي الخيري، ونأمل من خلالها أن نساعد على إحداث تغيير إيجابي، وتوفير تجربة رعاية صحية عالمية المستوى للمرضى في هذه المنشأة الطبية الاستثنائية».

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150 % إضافة جديدة

وفقاً للعرض التفصيلي لمشروع تأسيس مبنى متكامل الخدمات للعيادات الخارجية في مستشفى دبي، الذي قدمته هيئة الصحة في دبي، تبين أن مبنى العيادات الخارجية سيكون متكاملاً في خدماته، وممتداً على مساحة 68 ألف متر مربع، وهو عبارة عن (سرداب، ودور أرضي، وأربعة طوابق) يسع 127 عيادة خارجية، وهذا العدد يعادل إضافة جديدة للعيادات الموجودة حالياً في المستشفى بنسبة تزيد على 150%.

ويشتمل المبنى على مختلف التخصصات الطبية، وهي: القلب، والغدد، والأورام، والجراحة، والأنف والأذن والحنجرة، والعيون، والباطنة، والعظام، والأسنان، والأمراض التناسلية، والنساء والولادة.

254

مريضاً لكل ساعة،

القدرة الاستيعابية

للعيادات.