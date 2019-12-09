محمد بن راشد: فهم المستقبل جزء من المساهمة في صناعته

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، اليوم الاثنين، أن فهم المستقبل هو جزء من المساهمة في صناعته.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، "شهدت اليوم جانباً من (المنتدى الاستراتيجي العربي) لاستشراف العقد القادم سياسياً واقتصادياً.. نعيش في عالم متغيراته سريعة.. وأحداثه متلاحقة.. وفهم المستقبل هو جزء من المساهمة في صناعته".