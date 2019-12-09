أبوظبي (وام) أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» القرار رقم 7 لسنة 2019 ويقضي بتعيين الدكتور عمر عبدالرحمن سالم النعيمي أميناً عاماً للمجلس الوطني الاتحادي.

والدكتور النعيمي يمتلك خبرة طويلة في العمل الحكومي والأكاديمي توجت في عام 2019 بتكريمه بوسام صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء لأفضل وكيل وزارة مساعد في الحكومة الاتحادية، وشغل منصب الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية وكذلك الوكيل المساعد للسياسات والاستراتيجية في وزارة الموارد البشرية والتوطين.

وترأس الدكتور النعيمي منذ عام 2014 الأمانة العامة لدول «حوار أبوظبي» - الذي يجمع وزراء العمل في 17 دولة خليجية وآسيوية، كما مثل الدولة في مفاوضات «الاتفاق العالمي حول الهجرة» في الأمم المتحدة لثلاث سنوات. وشغل الدكتور النعيمي عضوية عدد من مجالس الإدارة منها: مجلس التوازن بين الجنسين، ومجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومجلس أمناء هيئة المعرفة والتنمية البشرية في عجمان، كما كان عضواً في هيئة التدريس في جامعة الإمارات العربية المتحدة.

ويحمل شهادة الدكتوراه في إدارة الأعمال تخصص إدارة التغيير وأنظمة المعلومات من الولايات المتحدة الأميركية، وهو أيضا خريج برنامج قيادات حكومة الإمارات. اقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس فنلندا بذكرى استقلال بلاده

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الدولة يصدر قراراً بتعيين عمر النعيمي أميناً عاماً للمجلس الوطني الاتحادي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.