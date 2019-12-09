الامارات | شرطة الشارقة تحقق بحادث وفاة طفلة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحقق بحادث وفاة طفلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحقق شرطة الشارقة بحادث وفاة طفلة تبلغ من العمر سنة وشهرين نتيجة إهمال أهلها الذي أدى إلى سقوطها من إحدى البنايات السكنية في الشارقة لتلقى حتفها وتم تحويل جثمان الطفلة إلى المستشفى القاسمي بناء على توجيهات النيابة العامة التي حضرت إلى موقع الحادثة، تمهيدا لنقلها إلى المختبر الجنائي بشرطة الشارقة.
وكان بلاغ قد ورد إلى غرفة العمليات المركزية في تمام الساعة 1:40 من مساء اليوم، يفيد بسقوط طفلة من أحد الأدوار العليا لإحدى البنايات السكنية وانتقلت على الفور كافة جهات الإختصاص، إلى موقع البلاغ، والتي باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة.
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