الامارات | اتهام خليجي باقتحام 3 منازل مواطنين‎

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام خليجي باقتحام 3 منازل مواطنين‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الفجيرة، قضية خليجي متهم باقتحام ثلاث منازل لمواطنين في إمارة الفجيرة تحت تأثير مواد مخدرة.

وعندما واجهت هيئة المحكمة المتهم بما منسوب إليه من تهم في لائحة الاتهام، أقر أنه كان غير واعي لما يقوم به وأنه كان تحت تأثير مواد مخدرة تعاطاها في ذلك الوقت، مطالباً من الهيئة الرأفة والرحمة.

وفي قضية أخرى نظرت الهيئة القضائية قضية خليجي تم ضبطه أثناء حملة تفتيشية للمركبات إذ لاحظ أفراد من الشرطة أثناء قيامهم التفتيش من وجود شخص يبدو عليه عدم الاتزان في سلوكه وحديثه وتم تحويله إلى إدارة مكافحة المخدرات من أجل فحصه وتبين وجود مواد مخدرة في دمه.

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إلى ذلك تم فتح بلاغ جنائي ضده وأمرت النيابة العامة بإحالته إلى المحكمة بتهمة تعاطي المواد المخدرة.

وأقر المتهم أمام الهيئة بتعاطيه المواد المخدرة أثناء القيادة، وقررت هيئة المحكمة تأجيل الحكم في القضيتين إلى الأسبوع المقبل.