أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

دبي - بواسطة محمد فارس © Dubai Calendar قدمت بواسطة

غنّوا مع "ديدو" وارقصوا مع "ميلاني سي" نجمة "سبايس غيرلز"

ودّعوا العام 2019 واستقبلوا العام الجديد في دبي مع نجمة الغناء البريطانية "ديدو" و"ميلاني سي" نجمة فرقة "سبايس غيرلز". عيشوا أجواءكم الفنية المفضلة في عطلة نهاية الأسبوع وقوموا بجولةٍ سريعة حول العالم وعيشوا أصالة التراث المحلي، ضمن أفضل 7 أمورٍ يمكنكم القيام بها في عطلة نهاية هذا الأسبوع.

شاركوا بحضور أول حفلٍ في المنطقة للنجمة "ديدو"

"وايت فلاغ" و "ثانك يو" هما من أشهر الأغنيات التي يردّدها الكثيرون، هذه هي فرصتكم إذا كنتم ترغبون في الغناء بحضور الفنانة التي تؤدّيهما والاستمتاع بصوتها، حيث ستحيي نجمة موسيقى البوب"ديدو" حفلها في مسرح مدينة دبي للإعلام، ضمن أوّل جولةٍ عالمية تقوم بها منذ 15 عاماً، مع برنامجٍ حافل بأغنياتها القديمة والجديدة. حازت هذه الفنانة على جائزة أفضل مغنّية، وبيعت أكثر من 40 مليون نسخةٍ من ألبومها الأخير "ستيل أون ماي مايند" في جميع أنحاء العالم .

متى: 13 ديسمبر

أين: مسرح مدينة دبي للإعلام

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احتفلوا مع "ميلاني سي" و"كينونة"

محبّو الموسيقى الإلكترونية على موعدٍ مع حدثين مُفرحين في نهاية هذا الأسبوع: السهر مع "الدي جي ميلاني سي" نجمة "سبايس غيرلز" السابقة، والتي ستلهب الأجواء في "زيرو غرافيتي" في 13 ديسمبر. اشتهرت "سبورتي سبايس" السابقة بأدائها أنواعاً متعددة من الموسيقى وتحقيقها نجاحاتٍ مذهلة. أما في فندق جميرا كريك سايد، وتحديداً في "ذا سيكريت غاردن"، فموعدكم مع أحدث نسخةٍ من "كينونة"، العمل الفنّي المفعم بالحيوية وبأجواءٍ موسيقية عالمية.

متى: 13 ديسمبر

أين: زيرو غرافيتي وجميرا كريك ساي

عيشوا عطلة نهاية أسبوعٍ حيوية

عيشوا الأجواء الاحتفالية مع العمل الفني "جنغل بيل فيفوريتس" في دبي أوبرا، حيث ستؤدّي فرقة "لندن كونسيرت أوركسترا شو" وكورس "كابيتال فويسز" مجموعةً من الأغاني والألحان الخاصة بهذه الفترة من السنة، مثل "فروستي ذا سنو مان" و"سايلنت نايت". بعد ذلك، ارتدوا زيّ "سانتا" الخاص بكم، وشاركوا في الجري والمرح ضمن مهرجان "سانتا ران" في فستيفال سيتي في 13 ديسمبر، حيث للأطفال مسارهم بطول 2.5 كلم، وللبالغين مسار 5 كلم، ولا تنسوا زيارة مغارة سانتا بزينتها الرائعة.

متى: 12 ديسمبر- 14 ديسمبر

أين: دبي أوبرا و دبي فستيفال سيتي

موعدكم مع الموسيقى والفن والأزياء

تنشر "فايف بالم" جميرا أجواءً ممّيزة عند الشاطئ ستجذب عشاق الموسيقى بالتأكيد. استعدّوا لحضور "لوفيا" التي تتضمّن عروضاً لأكثر من 40 فناناً عالمياً، منهم "ديميتري فيغاس" و"لايك مايك"، بالإضافة إلى 9 عروض للأزياء وفعاليات فنّية ومأكولاتٍ شهية. أما عشاق الموضة فلهم فعالية "أيام دبي للموضة" التي ستشهد مشاركة مصمّمي أزياء مشهورين من دولة الإمارات العربية المتحدة والصين.

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متى: أيام دبي للموضة: 8 ديسمبر- 12 ديسمبر؛ لوفيا: 12 ديسمبر- 14 ديسمبر

أين: فايف بالم جميرا وسيزر بالاس وحيّ دبي للتصميم

استكشفوا ثقافات العالم في القرية العالمية

كما في كل عام، تواصل القرية العالمية نشر الإفادة والمرح للجميع. فمع 26 جناحاً تمثّل 78 خلفية ثقافية متنوعة، تنظّم هذه الوجهة المتعددة الثقافات أكثر من 40 ألف عرض، بما فيها عرض السيارات الرياضية المضيئة، وعرض الدراجات النارية وغيرها الكثير. امرحوا مع أكثر من 32 لعبةً حماسية، ودعوا الصغار يستمتعون بالعرض الترفيهي الخاص بهم في مسرح الأطفال. ولا تنسوا زيارة جناح دولة الإمارات حيث مهرجان دبي وتراثنا الحي، لتطّلعوا على الحِرف الإماراتية التقليدية وتشاركوا في ورش عملٍ وتستمعوا إلى الأغاني الشعبية.

متى: حتى 4 أبريل 2020

أين: القرية العالمية

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استعيدوا أجواء فرقة "بي دجيز"

كرّس مسرح "كوين إليزابيث 2" ذاته منصةً تعيدنا إلى الزمن الجميل، مع حفلاتٍ موسيقية تستعيد أجواء تلك المرحلة، وهو يواصل هذا التقليد في عطلة نهاية الأسبوع. كونوا هناك لتستمتعوا بمجموعةٍ من الفنانين الموهوبين يؤدّون أجمل أغاني فرقة "بي دجيز" الشهيرة ضمن حفل "نايتس أون برودواي"، واستعيدوا معهم الأغنيات الخالدة مثل "ستاين ألايف"، مع أجواءٍ خاصة تستحضر روعة تلك الأيام.

متى: 12 ديسمبر - 13 ديسمبر

أين: كوين إليزابيث 2

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حيوية الترفيه

يعود "مهرجان الخليج للسيارات" الحدث الذي ينتظره عشاق وهواة جمع السيارات، مع حوالي 1500 سيارة ودراجة تنتظرهم على مدى 3 أيام. استمتعوا بعروض ترفيه عالية السرعة مع رياضيين محترفين، واستفيدوا من فرصة الفوز بجوائز مذهلة من أشهر الأسماء في عالم السيارات. زوروا أيضاً "معرض "كونكور ديليغانس الإمارات" في فندق ومنتجع بولغري، حيث واحدة من أروع مجموعات السيارات الكلاسيكية والحديثة وغيرها من السيارات المصمّمة حسب الطلب. تعرّفوا على مالكي وهواة جمع السيارات، واستفيدوا من فرصة اختبار قيادة بعض أروع السيارات.

متى: 12 ديسمبر - 14 ديسمبر

أين: دبي فستيفال سيتي مول وفندق ومنتجع بولغري