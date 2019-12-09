الامارات | عربي يرفض طلب المحكمة الصلح مع شقيقته في قضية سب وتهديد

شكرا لقرائتكم خبر عن عربي يرفض طلب المحكمة الصلح مع شقيقته في قضية سب وتهديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة الجنح برأس الخيمة، اليوم، قضية رجل "عربي الجنسية" متهم بسب وتهديد شقيقته إثر وقوع خلافات بينهما بعد وفاة أحد أشقائهما، وجاء في لائحة اتهام النيابة العامة أن المتهم الأول قام بتوجيه السباب لشقيقته وتهديدها، كما قامت المتهمة الثانية بسب شقيقها ردا على الإساءة التي تعرضت لها.

وأنكر المتهم الأول سب وتهديد شقيقته، فيما اعترفت المتهمة الثانية أمام هيئة المحكمة أن قامت بسب شقيقها ردا على الشتائم التي وجهت إليها.

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وعرض قاضي الجلسة فتحي القلاع، الصلح بين المتهمين ثلاث مرات متتالية، إلا أن المتهم الأول تمسك باستكمال جلسات المحاكمة ومعاقبة شقيقته على الإساءة التي تعرض لها وعدم احترامها له كونه شقيقها الأكبر.

فيما وافقت المتهمة الثانية على طلب المحكمة بالصلح مع شقيقها وحاولت ادخال شقيقتها الأخرى التي كانت تجلس في قاعة المحكمة من أجل اقناع المتهم الأول بالموافقة على الصلح، إلا أنه كان مصرا على استكمال إجراءات المحاكمة.

وقال القاضي خلال جلسة المحاكمة، إن كلا الطرفين سيخرج خاسرا من المحكمة في حال رفضا الصلح، كونهما متهمين بسب بعضهما، وأن المحكمة من دورها الإنساني في عام التسامح الصلح بين المتهمين حتى لا يخسر أحدهما الآخر، أن دور المحكمة هو النطق بالحكم وفقا للقانون، وأجلت المحكمة القضية للنطق في الحكم للجلسة المقبلة بعد تعذر الصلح، فيما وجهت شقيقتهما الأخرى المتواجدة في القاعة عتابا شديدا لشقيقها المتهم الأول، وقالت " هذه أختك سامحها هي صلة رحمك" حيث أجابها أنه يريد "تربيتها".