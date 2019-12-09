كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| نساء في دبي يحولن الأقمشة المهملة إلى ملابس للأطفال المحتاجين

من مهندسة تصميم داخلي إلى خياطة، تعتبر سيري روكا واحدة من مجموعة من النساء في دبي حوّلت حبها للخياطة إلى قضية جديرة بالاهتمام.

لقد ساعدت السيدة روكا، البالغة من العمر 50 عامًا في تحويل ملاءات الأسرة والمناشف والبطانيات المهملة إلى ملابس للأطفال المحتاجين.

وحولت السيدة روكا منزلها في منطقة البرشاء بدبي إلى ورشة حرفية مريحة. حيث يضم المنزل كميات كبيرة من الأقمشة التي يتم التبرع بها، قبل أن تقوم بتحويلها باستخدام تجهيزات بسيطة إلى قمصان وثياب للأطفال.

وتعمل روكا مع مجموعة مجتمع Rags to Riches بدولة الإمارات، والملابس التي تخيطها تصل الأطفال في بلدان مثل نيبال وسريلانكا وأوغندا وغانا.

وتأسست المجموعة من قبل زميلها المقيمة في دبي باربرا إيفانز في عام 2014، وقد نمت الآن من مجموعة اجتماعية صغيرة إلى مجموعة كبيرة تضم أكثر من 170 عضو نشط.

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وتكرس نساء من جميع أنحاء الإمارات أوقات فراغهن للمساعدة في تصميم وخياطة الأزياء والملابس من الأقمشة المهملة.

ومنذ عام 2015، قامت المجموعة بخياطة حوالي 17000 من الثياب والقمصان والسراويل والسترات التي تم إرسالها إلى 37 دولة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.