كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| شقة في دبي بسعر 9 مليون درهم بإطلالة على برج خليفة

عرضت منصة LuxuryProperty.com شقة فاخرة في وسط مدينة دبي في The Address Fountain Views، وهو مجمع من ثلاثة أبراج ويأتي مع ممر مكيف الهواء إلى المركز التجاري.

وتتمتع الشقة البالغ سعرها 9 ملايين درهم بإطلالات على برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترًا من جميع الغرف الرئيسية.

وتبلغ مساحتها 2704 قدم مربعة وتأتي مع أربع غرف نوم – كل منها تشبه الجناح في واحدة من المناطق السياحية الساخنة في المدينة،، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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المطبخ ضيق، لكن يمكن الوصول إلى العديد من المطاعم القريبة، بما في ذلك تلك الموجودة في فندق العنوان.

وتوفر الشقة إمكانية الوصول إلى جميع وسائل الراحة، بما في ذلك مسابح متعددة في الهواء الطلق وسبا ومركز للياقة البدنية.