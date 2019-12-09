كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| سفينة إم إس سي بيليسيما السياحية العملاقة تصل أبوظبي

رست سفينة MSC Bellissima في محطة الرحلات البحرية في أبو ظبي يوم الأحد.

وتقدم السفينة عروض Cirque du Soleil، وعروض على طراز برودواي، وتضم أحواض سباحة، وسلالم كريستال سواروفسكي، وعشرات المطاعم ومساحة لأكثر من 5600 راكب.

ومن المتوقع أن تبقى السفينة التي تبلغ حمولتها 170 ألف طن موسم الشتاء هذا العام في وأبو ظبي وحبي حيث ستقدم رحلات بحرية حول الخليج العربي حتى مارس.

السفينة بطول 316 متر، وهي واحدة من أكبر سفن الرحلات البحرية في العالم، ويؤكد قرار MSC بالرسو في الإمارات على النمو الهائل في مجال الرحلات البحرية في البلاد.

Advertisements

وسوف تتناوب رحلات السفينة في الخليج بين الشرق والغرب، وسيأخذ الخط الشرقي المسافرين في جولة في أبو ظبي وجزيرة صير بني ياس ثم يزور ميناءي خصب العماني ومسقط. وفي الوقت نفسه، تتضمن الرحلات البحرية الغربية التوقف بعض دول الخليج، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.