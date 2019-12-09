الامارات | 28 يوما إجازة للمدارس الحكومية و3 أسابيع "للخاصة" .. تبدأ الأحد

شكرا لقرائتكم خبر عن 28 يوما إجازة للمدارس الحكومية و3 أسابيع "للخاصة" .. تبدأ الأحد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة الفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي الجاري (2019-2020) تبدأ يوم الأحد المقبل 15 ديسمبر، فيما يختلف موعد عودة الطلبة وبدء الفصل الدراسي الثاني في مدارس المنهاج العربي عن مدارس المنهاج الأجنبي.

ووفقا للتقويم المدرسي ستمتد إجارة الشتاء لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، لأربعة أسابيع بالنسبة للطلاب تبدأ في 15 ديسمبر على أن يعود طلاب المدارس إلى مقاعدهم في 12 يناير، بينما ستكون اجازة الشتاء للهيئة الأكاديمية اعتبارا من 22 ديسمبر إلى الخامس من يناير.

أما بالنسبة لمدارس المناهج الأجنبية، فتبدأ في 15 ديسمبر ويعود الطلبة إلى مقاعدهم في الخامس من يناير، لتكون مدة الإجازة 3 أسابيع.

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إجازة الربيع

وتبدأ إجازة الربيع للعام الدراسي الحالي 2019-2020 بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة في 29 مارس 2020 لمدة اسبوعين على أن يعود الطلبة للمدارس يوم 12 ابريل 2020. بينما تكون الإجازة للهيئة الأكاديمية لإسبوع واحد تبدأ في 29 مارس ولغاية الخامس من ابريل.

أما بالنسبة لمدارس المناهج الأجنبية، فتبدأ إجارة الربيع في 29 مارس ويعود الطلبة إلى مقاعدهم 12 أبريل 2020.

وينتهي لعام الدراسي 2019-2020 بالنسبة لمدارس التعليم العام والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج الوزارة في 2 يوليو 2020 للطلبة للمدارس ويوم 9 يوليو للهيئة الأكاديمية، ليصل عدد أيام التمدرس للعام الدراسي 2019- 2020 نحو 185 يوم مع الامتحانات.