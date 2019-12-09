الامارات | 9 أرقام للطوارئ عليك معرفتها إذا كنت من سكان الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 9 أرقام للطوارئ عليك معرفتها إذا كنت من سكان الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أن هناك ٩ أرقام للطوارئ مهمة يجب على أفراد المجتمع بالشارقة معرفتها، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة كبار السن والفئات الضعيفة والقائمين على خدمتهم، وتمكينهم من الاتصال بكل يسر وسهولة سواء للحالات الطارئة أو الحالات الخدمية الاعتيادية.

وقد أطلقت دائرة الخدمات الاجتماعية مبادرة للتوعية بأهم الأرقام الطارئة التي يجب على السكان من مواطني ومقيمي الشارقة معرفتها عبر طباعتها وتوزيعها على الأسر ، وذلك كنوع من التوعية الاحترازية الاستباقية الرامية إلى وقاية الضعفاء من المخاطر من خلال تطوير نمط الاستجابة المنظمة التي تضمن حماية مختلف أفراد المجتمع.

واشتملت قائمة أرقام الطوارئ التي قامت دائرة الخدمات بطباعتها ووزعتها على البيوت لتكون واضحة الرؤية لكبار السن أو كل من له ضعف نظر من القاطنين في البيت على رقم الشرطة (999)، والإسعاف الوطني ( 998) والدفاع المدني (997) وطوارئ الكهرباء (991) وخط نجدة الطفل (800700) والخط الساخن بالرعاية المنزلية (8007080) ومكتب الطوارئ ببلدية الشارقة (993) و طوارئ الماء (992) والنقل الخاص لطريحي الفراش)(065584444‪

وتجدر الإشارة إلى أن الدائرة قامت بطباعة وتوزيع هذه الأرقام الطارئة على أوراق بمقاس A3 وتسليمها إلى (2200) أسرة، شملت 1000 نسخة في مدينة الشارقة، بينما تم توزيع 1200 نسخة في مدينة الحمرية، الذيد، المدام، البطائح، مليحة، كلباء، خورفكان، دبا الحصن.