الامارات | إنقاذ أوروبية توقف قلبها في حادث مروري

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ أوروبية توقف قلبها في حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق الإسعاف الوطني امرأة أوروبية توقف قلبها، أمس، إثر تعرضها لحادث مروري في منطقة الجزيرة الحمراء، في رأس الخيمة.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد صالح الهاجري، لـ«الإمارات اليوم»، إن أربع سيارات إسعاف توجهت إلى الموقع، وتبين وجود حالة حرجة لامرأة توقف قلبها عن الخفقان.

وتابع «أن التدخل السريع والتعاون مع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، أسهما في إنقاذ حياتها».