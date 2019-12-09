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الامارات | إنقاذ أوروبية توقف قلبها في حادث مروري

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مصباح أمين - رأس الخيمة 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق الإسعاف الوطني امرأة أوروبية توقف قلبها، أمس، إثر تعرضها لحادث مروري في منطقة الجزيرة الحمراء، في رأس الخيمة.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني، أحمد صالح الهاجري، لـ«الإمارات اليوم»، إن أربع سيارات إسعاف توجهت إلى الموقع، وتبين وجود حالة حرجة لامرأة توقف قلبها عن الخفقان.

وتابع «أن التدخل السريع والتعاون مع مستشفى الشيخ خليفة التخصصي، أسهما في إنقاذ حياتها».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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