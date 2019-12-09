حملة للكشف عن سرطان البروستاتا في «مشيرف»

آمنة النعيمي (عجمان) استضاف مركز مشيرف الصحي الحملة الوطنية للكشف عن سرطان البروستاتا تحت أشراف الدكتور ياسر فرحات استشاري مسالك بولية، تضمنت الحملة عمل فحوص سريرية وتحاليل الدم للمترددين على المركز.

وقال الدكتور عبدالقادر إسماعيل الزرعوني رئيس شعبة المسالك البوليه بجمعية الإمارات الطبية: يعتبر سرطان البروستاتا من أنواع السرطانات الأكثر شيوعياً بين الرجال، حيث إن الكشف عنها بالمراحل الأولى من المرض وعلاجه يؤدي إلى الشفاء بنسبة عالية، أما تأخر الكشف عنها فإن نسبة الشفاء لا تزيد على 30% تقريباً.

وأضاف الزرعوني: نظراً لأهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا فإن شعبة الإمارات للمسالك البولية وبالتعاون مع الجهات الرسمية بالدولة ارتأت القيام بالحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا بالدولة منذ بداية العام الجاري 2019. تضمن برامج الحملة إقامة عيادة طبية متنقلة لأخذ عينات الدم الفحص السريري، وعمل الصور التلفزيونية للبروستاتا للرجال المواطنين من فئات العمرية بين 50 إلى 70سنة حسب مناطق توزيعهم بالدولة، بعد ذلك يتم تحليل تلك البيانات طبقا للفئات العمرية، وطبقاً للعينات الإيجابية سوف يتم عمل تحليلات إضافية ومتابعة تلك الحالات، وعلى هامش الحملة تقوم شعبة المسالك البولية بعمل ندوات ومحاضرات، وتنفيذ حملات توعوية للمواطنين والمقيمين لبيان أهمية الفحص المبكر للكشف عن سرطان البروستاتا، وأيضاً توزيع كتيبات توعية باللغتين العربية والإنجليزية.

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