أبوظبي (وام) شهد اللواء الركن صالح محمد صالح مجرن العامري قائد القوات البرية والفريق تيري فيريل قائد الجيش الأميركي الثالث انطلاق فعاليات التمرين المشترك «الاتحاد الحديدي 12 « بين القوات البرية والجيش الأميركي الذي انطلق على أرض الإمارات أمس ويستمر عدة أسابيع.

ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية ورفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير قابلية العمل المشترك للطرفين، وذلك تعزيزاً للعلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية وفق رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

ويأتي تمرين «الاتحاد الحديدي» ضمن خطط وبرامج القوات البرية التدريبية المشتركة مع الجيش الأميركي لتبادل وتعزيز التعاون العسكري في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مواجهة التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة اليوم.

واستكملت كافة الاستعدادات الخاصة بالتمرين المشترك بعد أن اكتمل وصول القوات الأميركية المشاركة في التمرين والذي يعد الأبرز في المنطقة والأكبر مشاركة من قبل الجانبين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر انطلاق التمرين العسكري الإماراتي الأميركي «الاتحاد الحديدي 12» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.