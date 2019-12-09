الإمارات تستعرض تجربتها في مواجهة تحديات التغير المناخي

دبي (الاتحاد)

يشارك وفد دولة الإمارات برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة في أعمال المؤتمر الـ 25 لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ «كوب 25»، والمقامة في العاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري.

ويضم الوفد في عضويته ما يقارب 90 عضواً، يمثلون مجموعة من جهات ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص تشمل وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الطاقة والصناعة، ووزارة تطوير البنية التحتية، وهيئة البيئة - أبوظبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، ومركز دبي لضبط الكربون، والمركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وأكاديمية الإمارات الدبلوماسية، وشركة مصدر، وشركة أدنوك، وشركة ماجد الفطيم، إضافة إلى 41 شاباً وشابة من عدد من المؤسسات الأكاديمية في الدولة.

وتستهدف مشاركة وفد الدولة في أعمال المؤتمر دفع وتسريع وتكثيف الجهود العالمية للعمل من أجل المناخ، والمشاركة في مفاوضات النقاط والقضايا العالقة والمتبقية من اتفاق باريس للمناخ والذي يحل موعد الوفاء بكافة التعهدات الخاص به. وسيعمل الوفد على استعراض تجربة الإمارات في مواجهة تحديات التغير المناخي والتكيف مع تداعياته عبر تناول آليات وأولويات ومخرجات البرنامج الوطني للتكيف، وعبر المشاركة في الجلسات المتخصصة سيتم إطلاع الحضور على الدراسة التقييمية التي أجرتها وزارة التغير المناخي والبيئة بالتعاون مع العديد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والخبراء المختصين لتأثيرات تداعيات التغير المناخي على القطاعات الحيوية وبالأخص «الطاقة، والصحة، والبنية التحتية، والبيئة»، ومتطلبات التكيف معها، لضمان مستقبل أفضل.

وسيركز المشاركون من وزارة التغير المناخي والبيئة ضمن الوفد على طرح نقاش موسع حول إعداد وإصدار قوانين تختص بالتعامل مع التغير المناخي على مستوى الدول والمناطق، وسيتم خلال النقاش اطلاع الحضور على بعض ملامح مشروع قانون التغير المناخي الذي يجري العمل عليه حالياً، كما سيتم التركيز على أهمية إشراك القطاع الخاص والشباب في كافة الجهود التي تبذلها الحكومات في مواجهة هذا التحدي المهم، وسيتم استعراض تجربة القطاع الخاص، وفئة الشباب الإماراتي وجهودهما في هذا المجال.

وستشمل مشاركة وفد الدولة في أعمال المؤتمر، المشاركة في المنتدى - رفيع المستوى - المعني باستراتيجيات تمويل جهود العمل من أجل المناخ والذي يستهدف خلق حركة تمويلية واستثمارية تمكن الدول من الوفاء بمساهماتها الوطنية المحددة بموجب اتفاق باريس للمناخ، كما سيشارك في فعالية الجلسات النقاشية التي سينظمها معهد إلكانو الملكي الإسباني للدراسات الدولية والاستراتيجية تحت عنوان «الوصول إلى المحصلة الإيجابية: التعلم من التجارب الدولية في مجال تشريعات المناخ».

وسيشارك معالي الدكتور ثاني الزيودي في عدد من الفعاليات والجلسات، تشمل الافتتاح الرسمي لأعمال المؤتمر، وإلقاء بيان دولة الإمارات، والمشاركة في قمة التكيف مع المناخ والتي تعقد على هامش المؤتمر، والمؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق أسابيع المناخ 2020، والطاولة الوزارية الخاص بالنقاش حول كفاءة التبريد ونظم التبريد الصديقة للبيئة وكيفية إدارتها، كما سيشارك معاليه مع وفد الدولة في منتدى استراتيجيات تمويل جهود العمل من أجل المناخ.

وعلى هامش الفعاليات سيشارك معاليه مسؤولي المجلس الإسباني للبحث العلمي ومسؤولي الحديقة النباتية الملكية في مدريد زراعة شجرة غاف مقدمة من دولة الإمارات، وخلال الحدث سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس تهدف لتبادل الخبرات، وتعزيز التعاون في المجال البيئي.