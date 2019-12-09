«تسامح بلا مخالفات» لتعزيز التوعية المرورية بعجمان

عجمان ( الاتحاد ) نفذت القيادة العامة لشرطة عجمان مبادرة «تسامح بلا مخالفات» يتم بها توعية المخالفين من الجمهور دون مخالفتهم، ضمن سلسلة مبادراتها لتوعية الجمهور بأهمية اتخاذ احتياطات السلامة المرورية وتجنب ارتكاب المخالفات، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز أمن الطرق، بتنظيم إدارة المرور والدوريات بالتعاون مع قسم الإعلام والعلاقات العامة.

وقال المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان إن مبادرة «تسامح بلا مخالفات»، جاءت ضمن مبادرات عام التسامح لتعكس صورة تسامح دولة الإمارات مع الجمهور، وتهدف إلى توعية المخالفين من الجمهور والمتعاملين وتحفيزهم نحو تجنب ارتكاب المخالفات المرورية.

ونظم أفراد دوريات المرور في طرق إمارة عجمان نقاطاً لتوعية السائقين المخالفين وتوضيح المخالفات التي ارتكبوها من دون تحرير مخالفات مرورية، كبادرة للتسامح معهم وإعطائهم منشورات إرشادية وتوعوية، وتقديم النصائح والإرشادات للحذر أثناء القيادة وتجنب لتخفيض نسبة الحوادث المرورية، وضمان سلامة أفراد المجتمع.

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