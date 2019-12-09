20 مليون درهم زيادة في قيمة جوائز «الظفرة للإبل»

إيهاب الرفاعي (منطقةالظفرة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الظفرة 2019 بدورتها الـ 13، بتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك من مدينة زايد بمنطقة الظفرة والتي تستمر حتى تاريخ 25 ديسمبر.

وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان فعاليات جديدة ومتجددة بالإضافة إلى زيادة جوائز المهرجان بدورته الـ 13 بقيمة 20 مليون درهم لدعم ملاك الإبل لاقتناء أهم السلالات العربية الأصيلة، وفتح المجال واسعاً أمام الأعداد المتزايدة من المشاركين في مزاينات الإبل التي يشهدها المهرجان، لتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز المهرجان في دورته الحالية نحو 60 مليون درهم، 52 مليون درهم، منها لجوائز مزاينة الإبل و8 ملايين درهم لجوائز المسابقات التراثية المختلفة الأُخرى. ويقدم المهرجان في دورته الحالية للمشاركين والزوار مفاجآت كبيرة، حيث يصل مجموع جوائزه إلى أكثر من ألف جائزة.

في الوقت ذاته، انتهت بلدية منطقة الظفرة من مشروع إنشاء طريق أسفلتي داخلي لمضمار سباق الهجن بطول 8 كيلومترات وبعرض 11 متراً، ويتكون من 3 حارات أسفلتية منها حارة لمسار سيارة التصوير بعرض 4 أمتار وحارتين بعرض 7 أمتار. وتواصل البلدية استعداداتها لتجهيز المضمار الذي يشهد العديد من السباقات خلال مهرجان الظفرة 2019، انطلاقاً من توجيهات ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. كما تحرص البلدية على المشاركة في جميع المهرجانات التي تقام بمنطقة الظفرة للمحافظة على تقاليد وعادات مجتمع الإمارات، خاصة أن المزاينة تهدف إلى المحافظة على السلالات الأصيلة للإبل وتوعية الأجيال بأهمية المحافظة على الموروث الثقافي والاجتماعي. بالإضافة إلى المساهمة في إنعاش التنمية المجتمعية والاقتصادية في المنطقة، وتعزيز مشاركة المجتمع وتفعيل دوره.