بحث تعزيز التعاون بين الإمارات وليتوانيا في النقل البري والبحري

أبوظبي (وام) بحث معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية خلال استقباله في مكتبه بأبوظبي أمس ادميناس باغدوناس سفير جمهورية ليتوانيا لدى الدولة تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في القطاعين البري والبحري والاستفادة من أفضل الممارسات بين الجانبين ومناقشة مسودة مذكرة تفاهم ثنائية في النقل البري والبحري بين البلدين.

واستعرض معالي الوزير خلال اللقاء المبادرات والمشروعات المبتكرة التي تنفذها الهيئة في إطار دورها التنظيمي والرقابي لقطاع النقل البري والبحري تحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة التي تشكل خارطة طريق لاستراتيجية الهيئة ومبادراتها الطموحة.

ومن جانبه، أكد السفير الليتواني عمق العلاقات المتميزة بين الإمارات وجمهورية ليتوانيا، مشيداً بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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