هزاع بن زايد: «المبادرة الوطنية» تحول التسامح إلى منظومة متكاملة

أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن إطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح يحول التسامح إلى منظومة متكاملة في العمل الحكومي والمجتمعي، جاء ذلك في تغريدة لسموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وقال سموه: «إطلاق المبادرة الوطنية لتعزيز دور الحكومة كحاضنة للتسامح، والأولويات الاستراتيجية الخمس المنبثقة منها، تضع إطاراً تنفيذياً مستداماً تتولد منه سياسات تفاعلية تحول التسامح إلى منظومة متكاملة في العمل الحكومي والمجتمعي، فيصبح الاحتفاء بالتسامح مقروناً بالعمل لتعزيزه وترسيخ حضوره».

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