شما بنت محمد بن خالد تطلق «شتاء التسامح»

العين (وام)

أطلقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية مبادرة «شتاء التسامح» تزامنا مع اليوم العالمي للتطوع.

وتستهدف المبادرة التي تأتي مع اقتراب الوقوف على الأعتاب الأخيرة من «عام التسامح» استقطاب المتطوعين من فرق سخرت نفسها لخدمة الوطن ورؤى القيادة ليشاركوا في هذه المناسبة التي وضعت تكريماً لهم.

وفي هذا الصدد، تم استضافة العمال من عدة شركات والعاملين في الحدائق مساء أمس بمقر حديقة الجاهلي بالعين في أجواء شتوية ماطرة وسعادة غامرة.

وشهدت الفعالية مشاركة فريق الوطن التطوعي الذي يرعاه الشيخ سلطان بن محمد بن خالد آل نهيان وفريق «تطوعك انتماء» من مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي وفريق «عونك يا وطن»، فيما كرمت إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية العاملين فيها بمقر المؤسسات احتفاء بالمناسبة.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، في تصريح: «إن شباب الإمارات يقدمون نموذجًا راقياً للعمل والتطوع وتقديم التضحيات الكبيرة من الوقت والمجهود من أجل تحقيق الرخاء والرقي والسعادة للآخرين، لافتة إلى أن تلك القيمة الحضارية تزداد حين يكون التطوع من أجل الوطن وإعلاء حضارته».

وأضافت «إننا حين ننظر لحجم الأعمال الإنسانية التي تتطوع بها الإمارات حول العالم، ندرك أن واقعنا الذي نعيش فيه والحضارة التي نبنيها، لتكون جزءاً فاعلاً في الحضارة البشرية ليست ناشئة من فراغ، بل هي نتاج تلاحم ما بين قيادة تعمل من أجل سعادة شعبها ومجتمعها، بل ومن أجل تحقيق الإنسانية في كل مكان تستطيع أن تصل إليه». وشهدت الفعالية تقديم كسوة الشتاء لأكثر من 100 عامل، كما تم تقديم الضيافة بمشاركة مدرسة القهوة والسنع إلى جانب تنظيم فعالية ثقافية رسم فيها الأطفال من رواد الحديقة رسوما تعبر عن فرحتهم باليوم الوطني الـ 48.