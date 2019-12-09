الامارات | «العالم في 2030» يستشرف تداعيات 8 أحداث متوقعة

شكرا لقرائتكم خبر عن «العالم في 2030» يستشرف تداعيات 8 أحداث متوقعة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع تقرير «العالم في 2030.. اتجاهات وتحولات وفرص وتحديات»، الصادر عن المنتدى الاستراتيجي العربي، حدوث تحول طويل الأجل في مركز الثقل الاقتصادي عالمياً، مع بروز قوى اقتصادية جديدة وانحسار النفوذ الاقتصادي للقوى التقليدية.

واستشرف التقرير تداعيات أبرز ثمانية تحولات متوقعة خلال العقد المقبل، وهي تحوّل مركز الثِقَل الاقتصادي، والتحول الثاني تراجع دور الولايات المتحدة، أما التحول الثالث فيتركز في تقويض النظام الدولي، فيما يتمثل التحول الرابع في الثورة الحيوية-الرقمية الأولى، حيث أحدثت الروبوتات تحولات فارقة، ومثلها أيضاً الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات الكهربائية بدون سائق، ومصادر الطاقة الجديدة، والمواد المركّبة.

ويتمثل التحول الخامس في اضطرابات اجتماعية واسعة، وضعف الحكومات صنفه التقرير بالتحول السادس، أما التحولان السابع والثامن فتمثلا في النمو السكاني وتغيّر المناخ، حيث أكد التقرير أنه من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 8.5 مليارات نسمة في عام 2030.