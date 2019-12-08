السفينة العملاقة "بليسيما" ترسو في محطة أبوظبي للسفن السياحية

رست في محطة أبوظبي للسفن السياحية، التابعة لموانئ أبوظبي، اليوم الأحد، السفينة السياحية العملاقة "بليسيما" المملوكة لشركة الملاحة البحرية الشهيرة "إم إس سي كروزز " في أول زيارة لها للمنطقة.

وتزامن وصول هذه السفينة مع استقبال المحطة لسيفتين سياحيتين أخرتين في واحد من أكثر أيام الموسم السياحي 2019-2020 ازدحاماً مع وصول أكثر من 8 آلاف زائر في يوم واحد.

وتم تدشين السفينة "إم إس سي بليسيما" في شهر مارس من العام الحالي، وهي مملوكة ومدارة من قبل شركة "إم إس سي كروزز" التي يقع مقرها في مدينة جينيف السويسرية، حيث أمضت موسمها الصيفي الأول في البحر الأبيض المتوسط قبل أن تتوجه إلى الخليج العربي.. ويبلغ طول هذه السفينة العملاقة 315 مترا وتصل حمولتها الكلية إلى 171,598 طن وتتألف من 18 طابقاً فيما تتسع لنحو 5686 زائراً.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي إن وصول السفينة العملاقة "بليسيما" يبرز أهمية محطة أبوظبي للسفن السياحية ويلقي الضوء على مرافقها المتطورة وخدماتها العالمية المستوى والتي توفر تجربة سفر مميزة لمشغلي الرحلات البحرية والزوار من مختلف أنحاء العالم، وتعزز مكانة أبوظبي على خارطة الرحلات البحرية.

وأضاف " نفخر باختيار "إم إس سي كروزز" لإمارة أبوظبي لتكون إحدى محطات موسم الشتاء الأول لهذه السفينة المتطورة، ما يعكس الشراكة الاستراتيجية القوية بين موانئ أبوظبي وهذه الشركة العالمية".

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واحتفاء بالرحلة الأولى للسفينة "بليسيما" إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية، تواجد على متنها جياني أونوراتو، الرئيس التنفيذي لشركة "إم إس سي" كروزز" وشارك في الاحتفال الذي شهد تبادل اللوحات التذكارية.

وقال جياني أونوراتو.. " تعد أبوظبي وجهة سياحية رئيسية لرحلاتنا البحرية في منطقة الخليج، ويسرني أن تقوم سفينة إم إس سي بليسيما بخدمة المنطقة، حيث سترسو في محطة أبوظبي للسفن السياحية في ميناء زايد في 17 مناسبة مختلفة ضمن جدول رحلاتها الشتوية، حاملة على متنها آلاف السياح التواقين للاستمتاع بالمعالم السياحية والثقافية لعاصمة دولة الإمارات".

وتزامن وصول السفينة "بليسيما"مع رسو كل من السفينة "أزمارا كويست" التي تديرها شركة "أزمارا كروزز" للرحلات السياحية البحرية، والسفينة "إم إس نوتيكا" التابعة لشركة "أوشنيا كروزز" في محطة أبوظبي للسفن السياحية.. ويبلغ طول كل من السفينتين حوالي 181 مترا وتضم كل منهما 11 طابقاً، ويمكن للسفينة "أزمارا كويست" أن تستوعب ما يصل إلى 686 مسافراً في حين تصل سعة "إم إس نوتيكا" إلى 824 مسافراً.

وكانت محطة أبوظبي للسفن السياحية استقبلت 329 ألف زائر خلال موسم 2017-2018، فيما يجري العمل على توسعة مرافق المحطة لرفع طاقتها الاستيعابية. وبالإضافة إلى محطة أبوظبي للسفن السياحية، تدير موانئ أبوظبي شاطئ صير بني ياس للسفن السياحية، الذي يعد الشاطئ الأول والوحيد المخصص لاستقبال السفن السياحية في دولة الإمارات، كما تستضيف السفن السياحية في ميناء الفجيرة.

