الامارات | "دلات" تحظرها بلدية دبي.. تعرف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن "دلات" تحظرها بلدية دبي.. تعرف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحظر بلدية دبي عددا من الدلات، منها نوع فاكيوم فلاسك، والتي تتخذ لونين هما الأبيض والبنفسجي، وجاء الحظر بسبب وجود مادة الاسبستوس بها.

كما تحظر الدلات من نفس النوع، باللون الازرق، واللون الأحمر لوجود مادة الاسبستوس كذلك.

وتحظر الدلات من نوع هاندي بوت ذات اللون للبني، والأسود، والفضي، يابانية المنشأ، لوجود مادة الاسبستوس.

وتحظر كذلك الدلات من نوع فاكيوم جوج ذات اللون الاسود وبها خطوط ذهبية،. ومنشأؤها اليابان، لوجود مادة الاسبستوس وكذلك الدلات من نوع ارابيك فلاسك، إندونيسية المنشأ، بالألوان الذهبي والبنفسجي والرمادي لوجود مادة الاسبستوس.