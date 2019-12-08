الامارات | "الخارجية" تحذر المواطنين في لندن من ازدياد الاعتداءات على الخليجيين بالسلاح الأبيض

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مواطني الدولة المسافرين والمتواجدين في لندن، إلى أخذ الحيطة والحذر في تنقلاتهم، وتجنب ارتداء الساعات والمقتنيات الثمينة التي تلفت الانتباه في الأماكن العامة، في ظل ازدياد الاعتداءات بالسلاح الأبيض.
كما نشرت سفارة الدولة في لندن على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، البيان الصادر من وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أكدت فيه الوزارة أنها تتابع مجريات الأمور عبر سفارة الدولة في المملكة المتحدة، بعد تكرار وقوع الجرائم والحوادث الأليمة التي يتعرض لها المواطنون الخليجيون في بعض الأماكن العامة.
ونصحت الوزارة المواطنين المتواجدين في لندن بالتنسيق مع السفارة بشأن أي مخاوف أمنية، وتدعوهم إلى الاتصال بالسفارة على الرقم: 00442075811281 ، وذلك للحصول على المساعدة لأي تهديدات تمس بأمنهم وسلامتهم.
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