سلطان القاسمي يعتمد 4765 قطعة أرض سكنية في إمارة الشارقة لتوفير الدعم السكني

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس التخطيط العمراني.. حرص الإمارة على الوصول إلى كافة احتياجات المواطن التي تؤمن الاستقرار والضمان الأسري بما يوفر الحياة الكريمة له ولأسرته.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع مجلس التخطيط العمراني الذي عقد اليوم في دارة الدكتور سلطان القاسمي بالشارقة.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة 4765 قطعة أرض سكنية في مدن ومناطق إمارة الشارقة لتوفير الدعم السكني الذي كان قد وجه به سموه بتقديم 4400 منحة سكنية لأبناء الإمارة يبدأ بها العمل من بداية السنة القادمة وعلى مدى سنة ونصف السنة.

وتوزعت القطع السكنية على مختلف مدن ومناطق الإمارة بـ 2300 قطعة في مدينة الشارقة، و50 في منطقة الحمرية، و1030 في مدينة كلباء، و600 في مدينة خورفكان، و420 في مدينة دبا الحصن، و152 في مدينة الذيد، و124 في منطقة المدام، و68 في منطقة مليحة، و21 في منطقة البطائح.

ووجه سموه كافة الجهات المعنية ضمن مجلس التخطيط العمراني بالعمل المشترك ضمن فريق واحد لإنجاز كافة المتطلبات في تجهيز المناطق السكنية وتوفير جميع ما يلزمها من مرافق وخدمات وبنى تحتية عالية الجودة، وعقد اجتماعات أسبوعية لمتابعة الأعمال وتسريع وتيرتها.

ووجه صاحب السمو حاكم الشارقة دائرة التخطيط والمساحة بسرعة انجاز كافة المخططات والخرائط والأعمال الهندسية المطلوبة وتسليمها للجهات المعنية، لاستكمال الأعمال والمراحل الأخرى.

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كما وجه صاحب السمو رئيس مجلس التخطيط العمراني دائرة الإسكان بالعمل مباشرة في المناطق السكنية المهيأة مسبقاً وتجهيز باقي المتطلبات للتعاقد مع أفضل الشركات المتخصصة للمرحلة القادمة بعد تجهيز باقي القطع السكنية.

ووجه سموه هيئة الطرق والمواصلات بتنفيذ شبكة طرق مبدئية وتنفيذ طبقة أولى لتسهيل عمل الشركات والجهات في تنفيذ المشاريع الإسكانية والخدمية على أن تستكمل وفق أفضل المعايير في المراحل المتقدمة من تجهيز المناطق السكنية.

كما وجه سموه هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالعمل على تصميم وتجهيز وبناء المحولات الكهربائية وباقي امداداتها المتعلقة بالكهرباء والغاز والمياه بشكل متوازي مع أعمال تجهيز المناطق والمجمعات السكنية.

ودعا سموه إلى ضرورة دراسة كافة الخدمات المرتبطة بالمناطق السكنية من مساجد وحدائق ومباني استثمارية وغيرها من الخدمات التي توفر المستلزمات الرئيسية للقاطنين فيها.

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حضر الاجتماع .. سعادة المهندس صلاح بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس التخطيط العمراني، وسعادة الدكتور راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، وسعادة المهندس خالد بطي عبيد بن بطي المهيري رئيس دائرة التخطيط والمساحة، وسعادة المهندس يوسف بن صالح السويجي رئيس هيئة الطرق والمواصلات، وسعادة المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، وسعادة المهندس خليفة بن مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان، والمهندس خالد محمد آل علي أمين عام مجلس التخطيط العمراني.