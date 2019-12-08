كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف تسجل لتصبح رائد فضاء في الإمارات؟

تبحث الإمارات عن رائد فضاء جديد للانطلاق في مهمتها الفضائية الثانية بعد رحلة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية.

وأعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن الجولة الثانية من الطلبات المفتوحة يوم الجمعة.

وفي تغريدته قال الشيخ محمد: نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء، لمن يرى في نفسه الطموح والطاقة والعزيمة من أبناءنا وبناتنا التسجيل في مركز محمد بن راشد للفضاء.

وأضاف: المهمة مستمرة. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها.

ويوم السبت، قال سالم المري، مدير برنامج رواد الفضاء الإماراتي، إنه تلقى حوالي 1000 طلب في الساعات الأربع الأولى منذ فتح التسجيل. وقال: “مرة أخرى، نشهد عزم الإماراتيين على التقدم بطلب للمشاركة على البرنامج”.

وأصبحت هزاع المنصوري في سبتمبر أول رائد فضاء إماراتي يتم إرساله إلى الفضاء وكان أول عربي يعمل في محطة الفضاء الدولية. وتم اختياره من بين 4،022 من المتقدمين لبرنامج رواد الفضاء الإماراتي الأول بعد سلسلة من الاختبارات الطبية والنفسية المتقدمة.

Advertisements

وأطلقت دولة الإمارات الآن بحثها عن رائد فضاءها القادم، من بين المواطنين الإماراتيين الحاصلين على درجة علمية والذين يمكنهم التحدث بالعربية والإنجليزية.

وقال بيان صادر عن المكتب الاعلامي لحكومة دبي: “الناس من جميع المهن مدعوون للتسجيل”.

وأضاف البيان أن البحث الجديد يمثل “مرحلة جديدة من رحلة استكشاف الفضاء الإماراتية”.

وسيستفيد البرنامج الجديد من تجربة الرائد المنصوري، الطيار المقاتل السابق، وسلطان النيادي، الذي تم اختياره أيضًا من البرنامج الأول.

وتخطط الإمارات أيضًا لإرسال مسبار غير مأهول إلى المريخ في عام 2021، وهو عام الذكرى الخمسين لإنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمكن تقديم الطلبات والتسجيل في البرنامج من هنا: https://www.mbrsc.ae/astronaut-programme