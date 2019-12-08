الامارات | روسية تعود للحياة بعد توقف قلبها نتيجة حادث مروري

شكرا لقرائتكم خبر عن روسية تعود للحياة بعد توقف قلبها نتيجة حادث مروري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذ فريق الإسعاف الوطني امرأة من جنسية روسية في العقد الثالث من عمرها توقف قلبها إثر تعرضها لحادث مروري في منطقة الجزيرة الحمراء في رأس الخيمة مساء أمس.

وقال الرئيس التنفيذي للإسعاف الوطني أحمد صالح الهاجري، لـ"الامارات اليوم" إن غرفة العمليات تلقت الساعة الثانية والنصف ظهر اليوم بلاغا يفيد بوجود ثلاث إصابات في منطقة جزيرة المرجان في رأس الخيمة نتيجة وقوع حادث مروري، وحالاتهم بين الحرجة والمتوسطة والبسيطة.

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وأوضح "أرسلنا على الفور أربع سيارات اسعاف ومركبة مستجيب أول لمكان الحادث، وتبين فور وصول فريق الإسعاف وجود حالة حرجة لامرأة من جنسية روسية توقف قلبها نتيجة الحادث المروري، حيث تم على الفور التعامل مع الحالة بحرفية عالية، وقيام غرفة عملياتنا بإبلاغ مستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة عن تفاصيل الحالة الحرجة والذي وافق على استقبالها وتجهيز الرعاية الطبية اللازمة لها.

واضاف بأن التدخل الاسعافي السريع عبر اجراءات الانعاش القلبي الرئوي والتعاون ما بين الاسعاف الوطني ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي برأس الخيمة أسهم باستعادة المريضه لنبض قلبها وعادت للحياة مرة أخرى.

وأشار إلى أن المريضة ترقد في العناية المركزة، فيما تم إجراء الإسعافات اللازمة للحالتين المتوسطة والبسيطة ونقلهما الى مستشفى صقر الحكومي لتلقي العلاج.