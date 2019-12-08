كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مطالبات بإزالة حواجز الارتفاع في شوارع دبي

أيد خبير بارز في مجال السلامة على الطرق دعوات لإزالة حاجز صدمته حافلة في حادث تصادم قاتل في دبي – بعد ستة أشهر من المأساة.

وقُتل 17 شخصًا عندما اصطدم سائق حافلة عماني، 53 عامًا، بحاجز تقييد الارتفاع بالقرب من مخرج الراشدية أثناء سفره بأكثر من ضعف الحد الأقصى للسرعة في 6 يونيو.

وفي يوم وقوع الحادث، اتخذ السائق منعطفًا خاطئًا واتخذ مخرجًا غير مخصص للحافلات، ولم يتمكن من رؤية حاجز تقييد الارتفاع في الوقت المناسب، وصدمه مباشرة، وكان تأثير الاصطدام شديدًا لدرجة أنه قطع طول الجزء الأيسر من الحافلة ذات الثلاثين مقعدًا.

وحُكم على السائق بالسجن لمدة سبع سنوات وأُمر بدفع 3.4 مليون درهم لعائلات الضحايا بعد اعترافه بالتسبب في وفاة عدد من الأشخاص في محكمة في دبي.

وتوجد مثل هذه العوائق لتحذير السائقين من السيارات الكبيرة والمخاطر القادمة مثل الجسر أو في هذه الحالة الدخول إلى موقف السيارات متعدد الطوابق في محطة مترو الراشدية.

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وأخبرت بعض عائلات الضحايا صحيفة ذا ناشيونال أن معاقبة السائق لا تكفي، إلا أنه ينبغي استبدال الحواجز بأخرى مصنوعة من مواد أخف لمنع احتمال حدوث المزيد من المآسي.

ويدعم دانييل ألبوكيرك، الأستاذ المساعد في هندسة النقل بجامعة الإمارات هذه الرأي، وحث السلطات على التحرك. وقال السيد البوكيرك “يمكنهم استبدال الحواجز أو رفع مدخل موقف السيارات للسماح بمرور المركبات الأطول. أعرف أن هذا قد يبدو مكلفًا ولكن التكلفة لا تقارن بموت ما يقرب من 20 شخصًا.”

وفي أكتوبر / تشرين الأول، أمرت محكمة في دبي لجنة من الخبراء بفحص مكان الحادث، بعد أن استأنف سائق الحافلة الحكم على أساس أن الحاجز كان سبب حصيلة القتلى المرتفعة.

وتحافظ هيئة الطرق والمواصلات على التزامها بمعايير السلامة الدولية، وهناك علامات تحذير كافية، بما في ذلك المطبات على الطرق وسلسلة تقييد الارتفاع، لتحذير سائقي السيارات من الحواجز.