كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أشجار كريسماس حقيقية في متجر إيكيا بدبي

بات بالإمكان الآن الحصول على أشجار كريسماس حقيقية من متجر إيكيا بدبي.

الأشجار التي تم إحضارها إلى الإمارات من هولندا، متوفرة بحجمين. يبلغ عرض الأشجار الأصغر 180 سم وارتفاعها 210 سم، وتبلغ تكلفتها 499 درهمًا، بينما يبلغ عرض الأشجار الأكبر 210 سم وبارتفاع 240 سم، ويبلغ سعرها 599 درهمًا.

يمكنك نقل شجرتك إلى المنزل من المتجر، الموجود في دبي فستيفال سيتي، أو يمكنك ترتيب التوصيل إلى المنزل بمجرد اختيارك الشجرة ودفع ثمنها. وتحتوي IKEA أيضًا على مجموعة كبيرة من عناصر الزينة، بحيث يمكنك اختيارها في نفس الوقت للتأكد من أن شجرتك تبدو رائعة بمجرد وصولها إلى المنزل، بحسب موقع واتس أون.

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ليس من الواضح بعد ما إذا كنت ستتمكن من الحصول على أشجار عيد الميلاد الحقيقية في متجر ايكيا الجديد، الذي من المقرر افتتاحه في دبي في منتصف ديسمبر. وسيكون المتجر الذي تبلغ مساحته 32500 متر مربع هو الأكبر في المنطقة، وسينضم إلى ماركس وسبنسر ولولو هايبر ماركت والعديد من المتاجر الأخرى في فستيفال بلازا مول.

للمزيد من المعلومات والطلبات يمكن زيارة: ikea.com