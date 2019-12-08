مطوية «رؤيتي للأسرة» حول مسيرة الاتحاد تدخل «غينيس»

دبي (وام)

تحت رعاية وحضور الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان دخلت المطوية التي دشنتها جمعية «رؤيتي» للأسرة ضمن «مبادرة ارتقاء- رواسي وطن 48» موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مطوية في العالم، وذلك في إطار احتفالات الجمعية باليوم الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات.

وتم تدشين المطوية للحصول على شهادة «غينيس» في حفل أقيم أمس الأول بمتحف الاتحاد التابع لهيئة الثقافة والفنون في دبي التي تعنى بالشؤون الثقافية والفنية في دبي وحضره أعضاء مجلس إدارة الجمعية وعدد من قرينات القناصل المعتمدين بالدولة والشخصيات الهامة والمسؤولين، إلى جانب ممثلين عن رعاة المبادرة من وزارة الداخلية وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الثقافة والفنون بدبي وشركة «ماي دبي»، إضافة إلى عدد من المنسقين ومديري المدارس المشاركة وجهات مختلفة. وعكفت الجمعية على هذه المبادرة بجهود حثيثة وبمشاركة 47 مدرسة من مدارس الدولة الثانوية بإشراف وتعاون من وزارة التربية والتعليم وجامعة زايد وكلية الإمام مالك ونخبة من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه الطيبة.

وجرى إعداد المطوية بعدد صفحات يتناسب وعمر الاتحاد المجيد الـ«48»، وغطت كل صفحة منها أخبار بعض الإنجازات الموجزة عن كل عام منذ تأسيس الاتحاد إلى عامنا الحالي وبعدد صفحات بلغ 60 صفحة لتصبح «مطوية رواسي وطن» المطوية الأكبر في العالم بمقاييس «غينيس»، حيث بلغ طولها 1.19 متر وعرضها 27 متراً وتم طَيّها 15 طَيّة لتجسد بذلك صفحات من مجد خطها التاريخ بيد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» الذي ساس الناس بالعدل.

وتعد هذه المبادرة الوطنية استمراراً لمسيرة التميز والعطاء التي تنتهجها جمعية رؤيتي للأسرة في ظل القيادة الرشيدة، وركزت من خلالها على تجسيد مسيرة بناء الدولة منذ عام 1971 وحتى الآن بصورة مبتكرة لتاريخ أفضل تجربة اتحادية فاعلة وحيوية في العالم.