حاكم رأس الخيمة يبحث مع السفير الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي

رأس الخيمة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، إرنست بيتر فيشر سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى الدولة وعدداً من أعضاء مجلس إدارة المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة.

جرى خلال اللقاء استعراض العديد من المحاور الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهادفة إلى فتح آفاق التعاون بين الطرفين واستكشاف المزيد من الفرص لتوطيد وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في مختلف القطاعات.

وشهد اللقاء مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف القطاعات الحيوية والمجالات الجاذبة للاستثمارات، فضلاً عن سبل دعم الشراكات ودفعها نحو مزيد من التقدم بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للطرفين.

وأثنى صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على جهود المجلس الألماني - الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة في خلق فرص استثمارية للطرفين علاوة على دوره في تعزيز مكانة الدولة كشريك تجاري وصناعي لألمانيا.

بدورهم، استعرض أعضاء الوفد جهود المجلس في تعزيز النشاطات التجارية للشركات الألمانية والإماراتية وطرق الدعم التي يتم تقديمها للشركاء عبر تزويدهم بالمعلومات والخدمات الاستشارية التي تيسر من عملية دخول الأسواق وفهم الاتجاهات السائدة بها، فضلاً عن تطوير منصة فعالة ترفد شركاء المجلس وأعضاءه بالبيانات الموثوقة والفرص التجارية.

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