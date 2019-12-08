«خيرية الشارقة» توفر 3200 فرصة عمل خلال 5 سنوات

الشارقة (الاتحاد)

وفرت جمعية الشارقة الخيرية 3200 مشروع إنتاجي بمثابة فرصة عمل خلال مشروعها «الأيادي المنتجة»، يساندها في ذلك أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مما أثمر في توفير الحرف والمهن البسيطة لمئات المعوزين وتحويلهم من مستحقي الدعم إلى أشخاص فاعلين وذي دخل من كسب أيديهم.

وأكد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات، أن مشروع الأيادي المنتجة يمثل واحداً من المشاريع الرائدة التي أطلقتها الجمعية وأثمرت عشرات المشاريع الإنتاجية المتنوعة التي تم منحها للفقراء والمحتاجين مستحقي المساعدة لتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحويلهم لفئات وأسر منتجة، مشيراً إلى أن هذه المشروعات تم دعمها من قبل متبرعي الجمعية وتوفيرها للمحتاجين كل حسب ما يناسبه. وتابع: إن إدارة المشاريع من خلال مكاتبها في الدول التي تشملها أعمال الجمعية تمكنت منذ 2015 وحتى منتصف العام الجاري من توفير 3200 مشروع إنتاجي بمثابة فرصة عمل شملت توزيع 1440 ماكينة خياطة على السيدات العاملات بحرفة التطريز، و149 محلاً لبيع الفواكه والخضراوات والملابس، وكذلك توزيع 316 عربة على العاملين بحرفة السياقة من الفقراء ممن ليس لديهم قدرة على شراء عربة لاستخدامها في نقل الركاب وبضائع الزبائن، وكذلك 85 دراجة هوائية ونارية، و151 دكاناً و26 محل بقالة، وإنشاء 18 مصنعاً صغيراً لإنتاج الحلويات، و68 مطعماً و10 مطاحن حبوب، و114 عربة كارو، 61 محلاً تجارياً، كما شملت المشاريع توفير 47 مزرعة للدواجن وتوفير 30 مشروعاً لتربية الأغنام، وتوفير أدوات الصيد على العاملين بحرفة الصيد، وتوزيع 207 بقرات على الفلاحين لاستخدامها في أغراض الفلاحة.