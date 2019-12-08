خليفة بن طحنون يعزي بوفاة يوسف الفلاسي وإسماعيل الزرعوني

دبي (وام) قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء أمس بوفاة المغفور له يوسف أحمد الفلاسي والد الشهيد سيف يوسف أحمد الفلاسي.

وأعرب الشيخ خليفة بن طحنون، خلال زيارته مجلس العزاء بدبي، يرافقه معالي محمد عبد الله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، عن صادق مواساته وأحر تعازيه لذوي الفقيد، داعياً المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، يرافقه معالي محمد عبدالله الجنيبي رئيس المراسم الرئاسية بوزارة شؤون الرئاسة، واجب العزاء بوفاة المغفور له إسماعيل الزرعوني، وذلك خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الطلاع في الشارقة.

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