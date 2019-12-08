سعيد بن طحنون يشهد احتفالات النادي المصري بالعيد الوطني

العين (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، الرئيس الفخري لنادي جمهورية مصر العربية، مساء أمس، الاحتفالية التي نظمها النادي على مسرح نادي ضباط شرطة بالعين بمناسبة العيد الوطني الثامن والأربعين لدولة الإمارات، بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي سابقاً، والقنصل أسامة حمدي ممثلاً عن السفير المصري شريف البديوي، والمهندس محمد سعيد الداشر نائب الرئيس الفخري للنادي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي وجمع من المدعوين.

وأكد معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، في كلمته بالحفل، على عمق العلاقات التي تربط الشعبين الإماراتي والمصري، مشيراً إلى أن قيادة دولة الإمارات لديها قناعة راسخة بمكانة مصر ودورها العربي، والسعي باستمرار إلى إرساء العلاقات المميزة بين البلدين التي تستمر في النمو والتطور، وعبر معاليه عن شكره لأبناء الجالية المصرية والنادي المصري في العين على مبادراتهم في المناسبات الوطنية الإماراتية والتي تنبع من المحبة والمشاعر الصادقة.

كما حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال - الذي أقامته عائلة خميس علي حمد الشامسي بقاعة الخبيصي للأفراح بالعين - بمناسبة زفاف نجلها «سالم» إلى كريمة محمد عبدالله بن قيعال النعيمي.

كما حضر معاليه حفل الاستقبال - الذي أقامته عائلة نهيل عبدالله نهيل العرياني بقاعة الظاهر للأفراح بالعين - بمناسبة زفاف نجليها «مطر» إلى كريمة محمد ربيع عبدالله العرياني و«أحمد» إلى كريمة سيف محمد العزاني النعيمي. وحضر معاليه أيضاً حفل الاستقبال - الذي أقامته عائلة بلاع بن الدودة بن عطي العامري بمناسبة زفاف نجلها «محمد» إلى كريمة طهميمه بن عطى بن عبيد العامري وذلك بمنزل والد العروس بالخالدية - العين.

كما حضر معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان حفل الاستقبال - الذي أقامته عائلة حمد وقاش محمد العامري وعائلة حمد سعيد حمد الراشدي بقاعة الهيلي للأفراح بالعين - بمناسبة زفاف نجليهم «عيسى» إلى كريمة حمد وقاش محمد العامري و«سيف» إلى كريمة حمد سعيد حمد العامري النعيمي. حضر الأفراح عدد من كبار الشخصيات وتخللها فقرات وعروض فنية متنوعة من وحي التراث الإماراتي.