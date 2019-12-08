«الشيخة فاطمة للتطوع» يفوز بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد

القاهرة (وام)

فاز برنامج الشيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع بقلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية للأعمال التطوعية في الوطن العربي، وذلك خلال الحفل الختامي للنسخة الثانية من القلادة التي نظمها مؤخراً الاتحاد العربي للتطوع في مقر الجامعة العربية بالقاهرة بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع الذي يصادف الخامس من ديسمبر من كل عام.

وتسلمت نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام القلادة نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية خلال حفل تكريم الفائزين بالقلادة. وقد اختارت لجنة التحكيم برنامج الشيخة فاطمة للتطوع من بين كل البرامج التطوعية العربية في المجال الإنساني التنموي في فئة المؤسسات الحكومية والتجارية والمسؤولية المجتمعية.

وأكدت نورة السويدي، أن فوز برنامج سمو «أم الإمارات» بهذه القلادة دليل على صدق المبادرات الإنسانية التي تأمر بها سموها في كافة المجالات وهو نهج دأبت عليه منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقالت: إن القيادة الرشيدة في الدولة سارت على درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فمدت يدها إلى جميع دول العالم بالدعم والمساعدة وجعلت التسامح من مبادئ سياستها التي نالت إعجاب العالم.

وأشارت إلى أن برنامج الشيخة فاطمة للتطوع ليس له مثيل في العالم فقد تمكن من علاج أكثر من مليوني طفل وامرأة ممن يفتقدون العون كما وصل هذا البرنامج إلى أكثر من عشرين دولة في أفريقيا وآسيا وأقام المستشفيات والعيادات الطبية المتنقلة واستقبل كل محتاج للمساعدة بغض النظر عن اللون أو الجنس أو الدين وهو برنامج نموذجي أصبح ممارسة عملية يومية.

وأكدت، أن المرأة الإماراتية تجاوبت مع حملة التطوع وانخرطت إلى جانب أخيها الرجل في تقديم العون والمساعدة للمحتاجين في الدول التي وصل إليها برنامج الشيخة فاطمة للتطوع فهي تعالج المرضى.