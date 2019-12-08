«سيال 2019» يحتضن «أبوظبي الدولي للتمور»

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، كشفت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بصفتها الجهة المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للتمور بالتعاون مع جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي عن استعدادهم لإطلاق فعاليات الدورة الخامسة من المعرض الرائد بالتزامن مع الدورة العاشرة من معرض سيال الشرق الأوسط 2019، وذلك في الفترة الممتدة من 9 ولغاية 11 ديسمبر 2019 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويُعدّ المعرض المتخصّص بطرح جميع أنواع التمور المعرض الحصري والوحيد من نوعه الذي يروّج للتمور، وأحد أهم محاور التركيز الرئيسية في معرض سيال الشرق الأوسط، حيث من المقرر أن ينطلق بدعم من وزارة شؤون الرئاسة وإشراف جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ويُعتبر معرض أبوظبي الدولي للتمور الأبرز من نوعه على مستوى العالم والمعني بتعاون الشركات في مجال ثمار نخيل التمر، ويمثل أكبر منصة دولية متميّزة تُتيح للجهات العارضة فرصة استعراض منتجاتها وتعزيز حضورها في السوق العالمي. وسيضم أكثر من 87 جهة عارضة مختصة في منتجات التمور يمثلون 12 دولة و3000 من الشركات الراغبة بشراء هذه المنتجات من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط. ويعود مزاد التمور الذي تنظّمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع مصنع تمور ليوا بدورته الثانية خلال فعاليات المعرض، ليستعرض باقة واسعة من أنواع التمور الشرق أوسطية.

وبدعمٍ من وزارة شؤون الرئاسة، سيتيح برنامج استضافة كبار المشترين حيّزاً مخصصاً لعقد اللقاءات التجارية بين كبار المشترين ونخبة من العارضين، ما يعزز مستوى شروط التعاقد الخارجي من خلال جلسات عمل سريعة، كما سيوفر للعارضين مساحة للاجتماع ومناقشة احتياجاتهم.

وقال الدكتور عبد الوهاب زايد المستشار الزراعي بوزارة شؤون الرئاسة وأمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي: «يتابع معرض أبوظبي الدولي للتمور في نسخته لهذا العام مسيرته الناجحة ودوره المحوري في تسليط الضوء على أهمية التمور وتعزيز تجارة التمور».