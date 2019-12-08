«أجري سكيب 2019» ينطلق غداً

أبوظبي (الاتحاد) تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنطلق غداً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، أعمال الدورة الثالثة للمعرض الدولي للاستثمار الزراعي في الخارج «أجري سكيب» الذي يستهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي والاستثمارات الزراعية في الخارج.

ويقام المعرض الذي يقتصر حضوره على المدعوين فقط، بموجب شراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حيث يستضيف مجموعة من صناع القرار رفيعي المستوى، بينهم وزيرا خارجية جنوب أفريقيا والإكوادور، بالإضافة إلى العديد من المعنيين بالاستثمار الزراعي في بلدانهم.

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