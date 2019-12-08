ظهور نجم «إكليل العقرب» وبداية «مربعانية الشتاء»

أحمد مرسي (الشارقة)

ظهر فجر أمس – السبت – في منطقة الجزيرة العربية، نجم «إكليل العقرب»، وهو أول نجوم موسم «المربعانية»، والذي يعني «فلكياً» بداية شدة برودة الأجواء وانخفاض درجات الحرارة لأدنى مستوياتها وخاصة خلال ساعات الليل. وبحسب إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، والباحث في علوم الفلك والأرصاد الجوية، فإن نجم «إكليل العقرب» أحد نجوم المربعانية «الإكليل» ودخوله في 7 ديسمبر، ثم «القلب» ودخوله في 20 ديسمبر، وأخيراً «الشولة» ودخولها في 2 يناير، وتستمر مدتها نحو أربعين يوماً، من 7 ديسمبر إلى منتصف يناير، ليطلع بعدها نجمَا «النعائم والبلدة» مع برد البطين وهو وقت ذروة شدة البرد ويكون خلال النصف الثاني من يناير ومطلع فبراير المقبلين.

وقال الجروان: إن دخول نجم إكليل العقرب يختلف وفقاً للحسابات الفلكية من وقت لآخر، إلا أنه يكون في العشرة أيام الأول من شهر ديسمبر في الأغلب عند أهل البادية، في الجزيرة العربية وباديتي الشام والعراق.

وأفاد بأن الانقلاب الشتوي «فلكياً»، يكون خلال هذا الموسم في يوم 22 من الشهر الجاري، وأن الأربعين يوماً المقبلة، «مربعانية الشتاء»، تتسم بانخفاض في درجات الحرارة الدنيا في الجزيرة العربية لأدنى مستوياتها لتكون تحت الصفر المئوي في المناطق الشمالية، ودون 10 مئوية في المناطق الجنوبية، وتمتاز بالبرد القارس وقد تسقط الثلوج.