67 ألف مكالمة و17 ألف شكوى تلقتها بلدية العين

عمر الحلاوي (العين)

تلقى مركز الاتصال ببلدية مدينة العين 67 ألف مكالمة خلال النصف الأول من العام الحالي، وبلغ مؤشر الرد على الاستفسارات 96%، ويقوم مركز الاتصال بتلقي حالات المتعاملين بجميع أنواعها، ويعتمد المركز التعامل مع المكالمات بما يضمن سلاسة وسرعة التنفيذ والتوثيق في الأنظمة الحالية.

ويقوم مركز الاتصال، في إدارة القنوات غير المباشرة، بالتعامل مع حالات المتعاملين عن طريق (CRM) والذي استقبل خلال الفترة الماضية أكثر من 17 ألف حالة وتم حل نحو 90% منها وذلك بإغلاق 16300 حتى الآن، حيث بلغت نسبة إغلاق الحالات النظام نسبة 90%، عبر النظام المخصص لحالات الشكاوى وملاحظات المتعاملين.

وقال محمد جمعة نخيره الظاهري مدير إدارة خدمة العملاء للقنوات غير المباشرة بالإنابة: إن المركز يتعامل مع الحالات الواردة من خلال عمليات منهجية موثقة ومعتمدة، حيث تعتبر البدالة هي خط الأساس للبلدية وهي إحدى القنوات غير المباشرة للبلدية والتي تحتوي على قاعدة بيانات متكاملة حول الموظفين والخدمات التي تقدمها البلدية للجمهور، كما يمكن للبدالة أن تجيب عن استفسارات المتصلين في المواضيع العامة وتحول المتصل إلى جهة الاختصاص عند عدم توافر المعلومة. وأضاف الظاهري: يعمل مركز الاتصال أيضاً على تلقي ملاحظات الجمهور والمقترحات والاستفسارات ورسائل الشكر والثناء، وتوجد 9 قنوات يتم من خلالها تلقي الشكاوى، أبرزها مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555 وتطبيق حارس المدينة والرسائل النصية القصيرة والبريد الإلكتروني والاتصال المباشر مع بلدية مدينة العين، وجميع هذه الوسائل يتم تسجيلها في نظام علاقات المتعاملين، وإعطاؤها رقم متابعة يمكن العميل من معرفة حال الشكوى أو المقترح الذي قام بتقديمه، وقد أنهى المركز 5279 حالة منذ بداية العام. وأوضح الظاهري بأن الشكاوى التي تصل إلى مركز الاتصال من القنوات المختلفة يتم إدخالها في النظام مع ضمان توفير جميع المعلومات ومن ثم توجيه الشكوى لجهة الاختصاص ومراجعتها والتأكد من تبعية الشكوى وكذلك التأكد من توفر الشرح الصحيح بما في ذلك العنوان الدقيق في حال كانت الشكوى على أصول في مناطق، ويقوم المركز بمتابعة حل الشكوى لضمان الحل ضمن المؤشر ومراجعة الرد من قبل مدراء الخدمة والتأكد من ملائمته ودقته وأخيراً إغلاق الشكوى في النظام.